В Челябинске по улице Воровского могут перестать ходить троллейбусы
В Челябинске сегодня, пятого октября, для проведения дорожных работ, возможно, будет закрыто движение троллейбусов по улице Воровского.
Как отмечает пресс-служба городской администрации, в связи с погодными условиями окончательное решение будет принято ближе к полудню.
Вчера, четвертого октября, в Челябинске в связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия было ограничено движение транспорта на пересечении улицы Цвиллинга с улицей Тимирязева в Советском районе - вплоть до шести утра восьмого октября.