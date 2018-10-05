Новости Челябинска и
Челябинской области
Сегодня 10:48
Фото:
Валерий Иванов
C
Комментировать

В Челябинске по улице Воровского могут перестать ходить троллейбусы

В Челябинске сегодня, пятого октября, для проведения дорожных работ, возможно, будет закрыто движение троллейбусов по улице Воровского.

Как отмечает пресс-служба городской администрации, в связи с погодными условиями окончательное решение будет принято ближе к полудню.

Вчера, четвертого октября, в Челябинске в связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия было ограничено движение транспорта на пересечении улицы Цвиллинга с улицей Тимирязева в Советском районе - вплоть до шести утра восьмого октября.

ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
Показать комментарии

НОВОСТИ ПО СЮЖЕТУ:
Дороги Челябинска