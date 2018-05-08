В Челябинске почтили память воинов-спортсменов, погибших в годы Великой Отечественной войны

В Челябинске почтили память спортсменов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники митинга возложили цветы к памятнику павшим воинам.

Сегодня, 8 мая, в Челябинске состоялся ежегодный митинг с участием ветеранов спорта и воспитанников спортивных школ, приуроченный к празднованию 73-летия со Дня Великой Победы.

Праздничное мероприятие по традиции состоялось у ЛД «Уральская молния», возле памятника воинам-спортсменам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

«Безусловно, вклад южноральцев в победу в Великой Отечественной войне неоценим. И работники спорта, отличники физкультуры и спорта, безусловно, были частью этого вклада. Для подрастающего поколения, для юных спортсменов такие митинги необходимы. Мы должны помнить, как ковалась победа, и что мы – народ победитель», −отметил в своем приветствии министр спорта региона Леонид Одер.

Участники митинга почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к памятнику павшим воинам-спортсменам.

В рамках мероприятия также прошли церемония награждения ветеранов и праздничный обед в «Уральской молнии».