В Челябинске полиция задержала противников стройки на Калинина

В Челябинске снова началось противостояние жителей и СК «Высотник». Горожане против строительства многоэтажки во дворе дома №17 по улице Калинина.

Этот земельный участок во дворе дома по улице Калинина был предоставлен СК «Высотник» еще в 2005 году.

Тогда застройщик получил разрешение на строительство многоэтажки во дворе дома по улице Калинина на основании документов, которые он предоставил в соответствии с градостроительным кодексом.

Здесь должна появится новая многоэтажка, а также две площадки появятся площадью 720 и 960 квадратных метров, с современными детскими сооружениями.

Застройщик также хочет озеленить территорию, чтобы появились новые насаждения и газоны. А также заменить устаревшие коммуникации.

Но жители старых хрущевок против всего этого. Считают, что с появлением высотки у них совсем не будет придомовой территории. Они устраивают пикеты и не пускают во двор строительную технику.

В челябинском дворе развернулись боевые действия между застройщиком и местными жителями

«Администрация, действительно, отменяла нам разрешение на строительство, но мы подали заявление в суд и решение чиновников было отменено. В суд подавали и жители, но им в удовлетворении иска было отказано. Кроме того, мы продлили разрешение на строительство до конца 2018 года. Было проведено много совещаний, в том числе и с участием жителей и администрация им подтвердила, что оснований запрещать нам строить нет», - рассказал исполнительный директор СК «Высотник» Даниил Черепанов.

Однако, жители не собираются сдаваться. Почти каждый день застройщик приезжает на место и сталкиваются с сопротивлением жителей.

Кроме того, как только застройщик приступил к ограждению участка для строительства, начались случаи вандализма.

«Ночью была разобрана и вынесена в неизвестном направлении половина забора. Нами было написано заявление в полицию. Мы возобновили возведение забора, но нам пришлось привлечь сотрудников ЧОП для охраны, потому что начались акты вандализма, - добавил Даниил Черепанов.

Но жители продолжают саботировать стройку. В очередной раз на место будущей многоэтажки представителям СК «Высотник» пришлось вызывать полицию.

«Активист «Молодой Гвардии», который снимал происходящее без активного участия в событиях был задержан за препятствование строительству, как и некоторые жители, вышедшие на борьбу за двор», - сообщает пресс-служба «Молодой Гвардии».

Очевидцы утверждают, что задержание было проведено с грубыми нарушениями КоАП, как и досмотр личных вещей активистов в один из прошлых пикетов.

«Мы не пустим ситуацию на самотек и обязательно будем разбираться в обстоятельствах задержания гвардейца», - сообщил активист движения Максим Голощапов.

Однако, по словам других очевидцев, молодые люди вели себя очень агрессивно, хамили и провоцировали окружающих.

«Сегодня в отдел полиции «Калининский» были доставлены трое местных жителей за неповиновение сотрудникам полиции. В отношении них возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.3 КоАП России», - рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области Григорий Макеев.

Несмотря на сопротивление жильцов, СК «Высотник» продолжит строительство многоэтажки.

«Вы поймите, у нас есть определенные обязательства перед дольщиками, которые ждут своего жилья» - сказали в «Высотнике».