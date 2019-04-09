В Челябинске поставщик теплоэнергии запустил онлайн-сервис для потребителей

Новый поставщик теплоэнергии - АО «УСТЭК-Челябинск» - запустил современный онлайн-сервис для физических лиц «Личный кабинет для жителей многоквартирных и жилых домов».

Сервис дает возможность взаимодействия с теплоснабжающей компанией без посещения расчетных центров. Потребитель может получить всю необходимую информацию, не выходя из дома, со стационарного компьютера или мобильного телефона.

Благодаря сервису каждый житель Челябинска может получить выписку с лицевого счета с расшифровкой всех начислений и платежей, просмотреть и распечатать квитанцию, произвести оплату за потребленную тепловую энергию, передать показания приборов учета, посмотреть дату установки/поверки прибора учета, привязать к личному кабинету несколько адресов квартир (лицевых счетов).

«Наша компания уделяет большое внимание вопросам взаимодействия с потребителями. Недавно мы запустили в работу официальный сайт компании, на котором разместили всю необходимую для потребителя информацию. Запуск личного кабинета для физических лиц - очередной шаг по выстраиванию диалога с клиентами компании. Благодаря простому интерфейсу регистрация в онлайн-сервисе занимает буквально несколько минут. Наша цель - обеспечить максимальный комфорт наших клиентов, минимизировать необходимость личных обращений, перевести общение с компанией в онлайн-режим», - отмечает исполнительный директор АО «УСТЭК-Челябинск» Игорь Пушкарев.

К интерфейсу личного кабинета подключен платежный интернет-сервис. Жителям города не нужно специально идти в пункты приема платежей, чтобы заплатить за отопление и подогрев горячей воды. Достаточно ввести номер карты и оплатить нужную услугу. Особенно важно, что сделать это можно с карты любого банка и без комиссии. В компании «УСТЭК-Челябинск» напоминают, что оплачивать квитанции собственникам квартир следует до десятого числа месяца, следующего за расчетным, то есть оплату за март необходимо провести не позднее десятого апреля.

Платить вовремя выгодно, прежде всего, самому потребителю, ведь, начиная с 31 дня просрочки платежа, собственнику будетначисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день, с момента установленного срока оплаты. По истечении двух месяцев у теплоснабжающей организации есть право подать на должника в суд.

Для того чтобы перенести переплату от АО «УТСК» в АО «УСТЭК-Челябинск», потребителю необходимо обратиться в территориальный центр для приема жителей по адресу, указанному в квитанциях АО «УСТЭК-Челябинск» или АО «УТСК», и заключить договор цессии. График работы и адреса центров можно увидеть на официальных сайтах АО «УСТЭК-Челябинск» и ООО «ГЦНКП».