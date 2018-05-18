В Челябинске появилась Семейная аллея

Сегодня, 18 апреля, в Челябинске учащиеся нового учебного центра микрорайона Парковый вместе со своими родителями посадили аллею из 80 сосен.

Это мероприятие станет продолжением акции «Семейная аллея», инициаторами которой являются Депутат Государственной Думы Андрей Барышев и член Совета Федерации Ирина Гехт.

Напомним, в прошлом году в рамках этой акции накануне Международного дня семей в 22 муниципалитетах области было высажено более 7 тысяч саженцев. В результате свое дерево появилось более чем у трех тысяч семей, которые взяли на себя обязательства по уходу за зелеными насаждениями.

«Важно, что «Семейные аллеи» стали не только элементом благоустройства наших городов и сел, но и новой семейной традицией, частью экологического воспитания детей», - отметила Ирина Гехт.