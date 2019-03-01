В Челябинске появился бесплатный троллейбус 12-го маршрута. Он вышел на линию сегодня, первого марта.

Как сообщили в ООО «ЧелябГЭТ», решение о запуске бесплатного пассажирского транспорта было принято в связи с тем, что более 30-ти процентов кондукторов предприятия еще находятся на больничном – последствия эпидемии ОРВИ.

Как только временно вышедшие из строя работники поправятся и смогут приступить к своим обязанностям, проезд в волшебном троллейбусе - без кондуктора и без денег - снова станет платным.

«Мера временная, принята ради удобства пассажиров, которых мы не хотим оставлять без средства передвижения. Кроме того, заботимся и о водителях, не хотим, чтобы у них были простои. Маршрут №12 - очень популярный и востребованный», - отметили в ЧелябГЭТе.

Двенадцатые троллейбусы ходят от Молодогвардейцев до АМЗ, через Комсомольский и Свердловский проспекты, так что желающих прокатиться на них всегда хватает.

В Челябинске одна поездка в троллейбусе стоит двадцать рублей.

Фото ЧелябГЭТ