В Челябинске появился «сквер финансистов»

Сотрудники министерства финансов Челябинской области во главе с руководителем ведомства Андреем Пшеницыным 7 мая высадили деревья, которые составят «сквер финансистов» на Алом поле в Челябинске. Мероприятие приурочено к 100-летию финансовой системы Южного Урала, которое будет отмечаться в 2019 году.

«Мы надеемся, что все высаженные сегодня деревья к следующему году приживутся, расцветут и будут радовать гуляющих здесь горожан», - отметил глава минфина. Андрей Пшеницын рассказал, что для каждого вида деревьев они придумали свое финансовое название. «Например, здесь есть «липа бюджетная», «рябина доходная» и «клен сбалансированный», - с улыбкой поделился главный финансист области.

Кроме того, финансисты во главе с главой минфина региона провели субботник. Финансисты очистили от мусора прилегающую к скверу территорию и соседние газоны. Коллегам помогли и ветераны министерства, в том числе один из его бывших руководителей Альфред Галимов. Он отметил, что с радостью приходит на такие мероприятия, ставшие уже доброй традицией. «Коллектив финансистов всегда отличался командным духом, и в работе, и за ее пределами», - отметил Альфред Галимов, подчеркнув важность того, что в министерстве не забывают о ветеранах.

Андрей Пшеницын заверил, что сотрудники министерства будут ухаживать за этим сквером, чтобы высаженные сегодня деревья «выросли большими и встретили не один юбилей».