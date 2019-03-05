В Челябинске появился уникальный анализатор детской крови

Челябинская областная детская больница, на базе которой работает областной онкогематологический центр имени Герайна (одно из ведущих учреждений страны по борьбе с детским раком), получила новое оборудование - уникальный анализатор гемостаза экспертного класса.

Многие годы диагностика патологии гемостаза в ЧОДКБ, как и в других лечебных учреждениях Челябинской области, производилась при помощи ручных методик. Это затрудняло выполнение редких, затратных исследований и имело субъективные отклонения по точности результатов. Теперь пришло время высокоразрешающих и точных аппаратов. Клиническая лаборатория ЧОДКБ получила в распоряжение анализатор гемостаза ACL ТОР 300.

«Сбылась мечта наших докторов, - рассказала заместитель главного врача по онкогематологии ЧОДКБ Ирина Спичак. - Раньше пациенты с разными формами гемофилии не могли обследоваться сразу по всем направлениям, быстрая диагностика заболевания являлась достаточно трудной задачей, не было возможности постоянно отслеживать состояние пациентов, а от этого зависело лечение и качество их жизни. Новый аппарат позволяет в кратчайшие сроки выполнить самый широкий спектр коагулологических исследований, в том числе диагностировать все виды гемофилии».

Сейчас клиническая лаборатория ЧОДКБ имеет возможность на современном уровне диагностировать не только врожденные заболевания крови, но и вторичные изменения в системе свертывания крови. В этих возможностях заинтересованы многие специалисты, в том числе врачи-гематологи, реаниматологи, неонатологи, хирурги. Новые микрометодики, когда для анализа нужен всего один миллилитр крови вместо десяти, особенно порадовали врачей, занимающихся лечением детей раннего возраста.

Новый аппарат уже продемонстрировали специалистам медицинских учреждений Челябинской области, а также организовали мастер-класс по вопросам лечения и лабораторной диагностики гемофилии на базе клинической лаборатории ЧОДКБ. Обучение провела руководитель лаборатории гемостаза республиканского центра по лечению гемофилии ФГБУ «РосНИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России» (Санкт-Петербург) Нина Климова. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.