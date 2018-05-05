В Челябинске появится Аллея связистов

Аллея связистов будет заложена в Челябинске 7 мая – в день работников всех отраслей связи.

Как сообщила пресс-секретарь министерства информационных технологий и связи Челябинской области Ольга Новацкая В этот день состоится торжественная высадка голубых елей в Городском саду им. А.С. Пушкина (вход со стороны ДК Железнодорожников).

Будет высажено одиннадцать голубых елей, по одной от каждой организации: министерство информационных технологий и связи Челябинской области, ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий», региональное управление Роскомнадзора, ФГУП «Почта России», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «МегаФон», ПАО «Ростелеком», ООО «Т2 Мобаил», ООО Группа компаний «Интерсвязь», АО Филиал ЗАО "Компания ТрансТелеКом", "Макрорегион Южный Урал" (Челябинск) и ФГУП «РТРС» Челябинский ОРТПЦ».

После высадки деревьев состоится тржественное вручение благодарственных писем и грамот работникам отраслей связи за добросовестный труд, профессиональное мастерство и в связи с Днем Радио.

Дата Дня радио приурочена к демонстрации первого в мире радиоприемника в действии - 7 мая 1895 года российский физик Александр Попов осуществил первый сеанс радиосвязи. Он передал сообщение посредством азбуки Морзе.