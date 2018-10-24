В Челябинске появится «Добродом» для спасенных четвероногих

В Челябинске появится «Добродом» для четвероногих. Проект с говорящим названием предусматривает строительство приюта-передержки, где смогут единовременно находиться чуть более пятидесяти животных. Добродом станет местом оперативной передержки отловленных и подобранных бездомышей, а также хвостатых в послеоперационный период.

Информация о старте «Добродома» появилась в группе «Добролов/Зооспас Челябинск» ВКонтакте в понедельник, 22 октября. Инициаторами проекта стали неравнодушные южноуральцы Евгений Сидоров и Светлана Райкова.

Добродом предусматривает карантинное помещение, вольеры для здоровых собак, медицинскую часть и инфекционное отделение. Предположительно, часть вольеров будут отапливаться.

Как рассказал Евгений Сидоров, добродом разместится в чистом поле - на земельном участке площадью более восьми соток (документы на землю оформлены). В настоящее время решается вопрос о подключении электричества.

Первым делом надо построить 120-метровый забор и поставить хотя бы один вагончик. На эти цели потребуется около двухсот тысяч рублей.

По словам Евгения Сидорова, строить надо в кратчайшие сроки. Нужна помощь неравнодушных людей.

Группа «Добролов/Зооспас Челябинск» пишет, что другой проект сообщества – «Доброкорм» - выходит на завершающую стадию. Его суть - в доставке мясных изделий по домашним приютам и передержкам Челябинска и Копейска.