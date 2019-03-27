В Челябинске появится сквер имени Петра Столыпина. Решение назвать новую территорию отдыха в Калининском районе в честь государственного деятеля Российской империи начала XX века было принято вчера, 26 марта, на заседании городской думы.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», идею дать скверу имя Столыпина 22-го марта обсудили участники думской комиссии по местному самоуправлению. Теперь это решенный вопрос.

Ранее, в ноябре 2017 года, возле концертного зала «Родина» в Челябинске был торжественно открыт памятник российскому реформатору. Потом прилегающую территорию благоустроили: установили скамейки, оборудовали набережную, смонтировали наружное освещение.

В российской истории Петр Столыпин известен в первую очередь как реформатор и государственный деятель. Он принял целый ряд законопроектов, вошедших в историю, как столыпинская аграрная реформа, главным содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности.

Столыпин дважды бывал в Челябинске, осмотрел переселенческий пункт, холерное отделение городской больницы и совершил богослужение в Христорождественском соборе.