В Челябинске продлен прием заявок на престижный конкурс «Цифровой регион»

В Челябинске до четвертого апреля включительно продлен прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион», который пройдет в южноуральской столице 16 и 17 апреля.

Его центральным событием станет региональный конкурс стартапов с возможностью выиграть 300 тысяч рублей и получить приглашение на конференцию Startup Village в ИЦ «Сколково».

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса и оставить заявку в личном кабинете. Как отмечают организаторы, участвовать в нем могут стартаперы не только из Челябинской области, но и из остальных регионов России.

«Я рекомендую технологическим предпринимателям обязательно подавать заявку на конкурс. Даже если не удастся победить, само участие будет полезно для продвижения проекта. На площадке Стартап Тура обычно собираются от 300 до 500 человек, заинтересованных в технологическом предпринимательстве. Это ваши потенциальные партнеры, инвесторы или покупатели, и знакомство с ними не будет лишним», - отмечает генеральный директор АНО «Сколково Форум» Екатерина Иноземцева.

В этом году конкурс проводится по трем трекам: информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве. Все победители получат приглашения на Startup Village - крупнейшую стартап-конференцию в России и странах СНГ, которая пройдет в конце мая в ИЦ «Сколково». Одному из финалистов достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

Двухдневная программа Open Innovations Startup Tour в Челябинске включает менторские сессии, образовательные мероприятия, свободное общение с бизнес-ангелами, экспертами и потенциальными инвесторами. На панельной дискуссии «Источники цифрового прорыва в регионах» обсудят достижения Челябинской области в сфере цифровизации. В рамках сессии Skolkovo Demo Day будут представлены самые инновационные идеи для промышленности Южного Урала.

Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» состоится 16 и 17 апреля на площадке отеля «Radisson Blu Челябинск» (улица Труда, 179), вход свободный, при наличии регистрации на сайте.