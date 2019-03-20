В Челябинске продолжается прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour

В Челябинске продолжается прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион», который состоится 16-17 апреля.

Участники конкурса стартапов поборются за денежный приз в размере 300 тысяч рублей. Заявки на конкурс принимаются до второго апреля.

Крупнейшее в России и странах СНГ мероприятие по поиску перспективных инновационных проектов, организованное фондом «Сколково» и АНО «Сколково Форум», пройдет на Южном Урале в третий раз. Команда Startup Tour уже приезжала в Челябинск в 2014 и 2016 годах. Принять участие в мероприятии могут технологические предприниматели не только из Челябинской области, но и из других регионов России.

В этом году конкурс стартапов проводится по трем трекам. Это биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии, информационные технологии. Все победители получат приглашения на Startup Village - самую масштабную стартап-конференцию в России и странах СНГ, которая состоится в конце мая в ИЦ «Сколково».

В рамках образовательной программы Startup Tour в Челябинске пройдут лекции и мастер-классы экспертов в различных сферах экономики, состоятся панельная дискуссия «Источники цифрового прорыва в регионах» и сессия Skolkovo Demo Day, где стартапы-резиденты «Сколково» представят свои инновационные решения для промышленных предприятий Южного Урала. На троллинг-сессии «Все, что вы хотели знать о «Сколково», но стеснялись спросить» эксперты расскажут о задачах фонда «Сколково» и о том, как стать участником проекта, а также ответят на самые каверзные вопросы.

Для участия в конкурсе необходимо до второго апреля зарегистрироваться на сайте Open Innovations Startup Tour и оставить заявку в личном кабинете. Стать участником образовательной программы можно до 17 апреля, также пройдя регистрацию на сайте. Мероприятие состоится на площадке отеля «Radisson Blu Челябинск» (улица Труда, 179), вход свободный. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил представитель пресс-службы Open Innovations Startup Tour в Челябинске Кирилл Логинов.