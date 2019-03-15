В Челябинске продолжается реорганизация школ и детсадов

Два образовательных учреждения и два детских сада Челябинска готовятся к реорганизации.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе комитета по делам образования администрации Челябинска, планируется школу №101 сделать филиалом школы №39 (присоединив одно учреждение к другому). Школы расположены в Тракторозаводском районе недалеко друг от друга. Школа №101 – на Танкистов, 144Б, школа №39 – на улице Марченко, 23Г.

Детский сад №256 станет структурным подразделением детского сада № 305 после проведения реорганизации путем присоединения. Дошкольные учреждения также располагаются в непосредственной близости друг от друга – в Металлургическом районе. Первый детсад находится на улице Сталеваров в доме 18, второй – на улице Трудовая, 5А.

«Реорганизации осуществляется в целях результативности использования материально-технической базы, оптимизации имеющихся ресурсов, экономии бюджетных средств», - пояснили в комитете.

В ведомстве заверили, что процессы реорганизации не отразятся на контингенте обучающихся и воспитанников. Количество учебных мест в этих учреждениях будет сохранено. «Возможность получения качественных образовательных услуг гарантирована для обучающихся и воспитанников, проживающих на территории расположения присоединяемой образовательной организации», - подчеркнули в комитете.

В ведомстве также отметили, что будут соблюдены все права и гарантии в отношении работников реорганизуемого образовательного учреждения и учреждения, прекращающего свою деятельность.

Напомним, проводимая ранее в Челябинске реорганизация образовательных учреждений в ряде случаев вызывала бурные дебаты и даже протесты. Непростым было слияние школы №52 (ул. Савина, 3) и школы №38 (ул. Салютная 16). Процесс начался в 2016 году. В школе №52 на тот момент развивали хоккей, в школе №38 обучались дети с задержкой психического развития. Тогда родители выступали против и собрали более 500 подписей против процесса объединения, но глава Челябинска Евгений Тефтелев поддержал слияние двух учебных заведений. В итоге в январе 2017 года эти школы все же объединились и стали образовательным центром №3.

В образовательный центр №2 вошли школа в микрорайоне «Парковый» и детский сад. В первый образовательный центр в 2016 году включили две школы (№№123 и 87 на улице Молодогвардейцев) и детский сад.

Как позитивные, так и негативные отклики вызвало присоединение начальной школы №133 к лицею №11. У гимназии №48 (Ленина, 13) появился филиал, созданный на базе школы №18 (Горького, 11). В Ленинском районе были реорганизованы путем слияния школа №68, у которой уже был филиал на улице Агалакова, и школа №85.

Непросто проходили процессы реорганизации в учреждениях здравоохранениях и в спортшколах Челябинска.