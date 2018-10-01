В Челябинске продолжатся вакцинация от гриппа

Челябинцев приглашают поставить бесплатную прививку от гриппа. Бригады медиков будут работать в крупных торговых комплексах города.

Пятого и шестого октября в крупных торговых комплексах Челябинска будет работать бригады медиков. Речь об этом шла сегодня, первого октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

С 10 утра до 16 часов дня жители областного центра смогут поставить прививку от гриппа. Вакцину от сезонной инфекции врачи используют отечественного производства. Она защищает от гриппа А и В. Вакцинация для населения абсолютно бесплатная. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.

«Прививку поставить можно и в поликлинике. В торговых центрах вакцинацию мы решили сделать для удобства жителей. В рабочий день не все могут попасть на прием к врачу, а в выходной день, идя за покупками в магазин, жители смогут поставить себе прививку. Мы рекомендуем вакцинироваться. Это самая надежная защита от гриппа», - сообщила начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова.

В эту прививочную кампанию медики планируют привить от гриппа порядка 460 тысяч жителей областного центра, из них 145 тысяч детей. Всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ планируется после осенних школьных каникул.