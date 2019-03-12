В Челябинске проходит форум-выставка, посвященная развитию городской среды и новым стандартам ЖКХ

В Челябинске с 12 по 14 марта при поддержке правительства области, городской думы, администрации Челябинска проходит форум-выставка, посвященная развитию городской среды и новым стандартам ЖКХ.

В торжественном открытии форума сегодня приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, глава города Челябинска Владимир Елистратов, заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин и представители ресурсоснабжающих организаций.

В рамках Форума проходят семинары и круглые столы, посвященные качеству капремонтов жилья, проблемам исполнения жилищного законодательства, вопросам формирования тарифной политики.

Весь период работы форума будет открыта выставка, на которой представлены стенды компаний, занимающихся обслуживанием сферы ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций, представителей производителей малых архитектурных форм. В частности, каждый пришедший сможет ознакомиться со стендом МУП «ПОВВ», узнать о планах по развитию предприятия.

Сегодня, 12 марта, генеральный директор МУП «ПОВВ» Денис Поташев, глава Челябинска Владимир Елистратов и заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль обсудили модернизацию очистных сооружений канализации. Как заявил Сергей Шаль, это актуальный вопрос, который давно стоит на повестке.

«Очистные сооружения со стороны водозабора тоже нужно модернизировать. Хотя на сегодняшний день вода в Челябинске полностью соответствует санитарным нормам. Тем не менее, с учетом того, что город развивается и растет, а челябинский водоканал снабжает водой не только Челябинск, но и еще четыре муниципалитета, этот вопрос также актуален», - заключил Сергей Шаль.

По предварительным подсчетам, на реконструкцию очистных сооружений в Челябинске понадобится около шести миллиардов рублей. Еще один важный вопрос, который стоит в повестке форума - цифровизация сферы ЖКХ. По словам Сергея Шаля, это не просто тренд, это будущее коммунального хозяйства. На сегодня Сатка включена в перечень пилотных городов России по проекту «Умный город». Заявки также подали Челябинск и Снежинск.

«Кроме того, большинство людей давно контролируют свои расходы и оплачивают услуги через электронные приложения», - добавил заместитель губернатора.

Кстати, МУП «ПОВВ» постоянно расширяет возможности собственного мобильного приложения. Одна из последних добавленных функций - сообщать в МУП «ПОВВ» об обнаруженных проблемах с водоснабжением или водоотведением на наружных сетях. Все прежние функции продолжают действовать.