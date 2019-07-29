В Челябинске прошел фестиваль гуманного отношения к животным

В областном центре прошел третий фестиваль гуманного отношения к животным. Участники и гости феста смогли познакомиться с местными приютами и их подопечными – кошками и собаками, которых зоозащитники спасают с улиц. Благодаря акции «В добрые руки» новых любящих хозяев обрели более 20 животных.

Третий по счету гуманный фест собрал 250 участников и несколько тысяч зрителей. Одним из самых ярких событий стала выставка беспородных собак «ГАВ-шоу». Отдельного внимания заслужил смотр стаффордширских терьеров и питбультерьеров. В нем приняли участие 22 собаки. Их хозяева продемонстрировали всем окружающим лучшие качества своих питомцев – преданность, чувствительность, воспитанность.

Как сообщили в пресс-службе Общественной палаты региона, не менее креативным получился конкурс костюмов. Свою фантазию продемонстрировали 65 участников, многие из которых не просто нарядили своих собак, а создали тандем-костюмы и прошлись перед жюри вместе с ними. Наибольший восторг зрителей вызвали несколько пар: первые оделись в кимоно, вторые предстали единорогами, третьи - космонавтами.

«На фестивале был ринг особенных собак. Таких было 28, это собаки-инвалиды, на колясках и с ампутациями. Было приятно видеть, что и хозяева, и приюты не боятся таких животных, их любят, не бросают, ухаживают за ними», - рассказала идейных вдохновитель фестиваля, руководитель приюта «Наш дом», член рабочей группы ОП по решению проблем безнадзорных животных Полина Прийменко.

Также на фестивале работали ветеринары, кинологи, грумеры и специалисты по чипированию животных. Владельцы собак смогли на месте показать своих питомцев специалистам и получить исчерпывающие ответы на вопросы по их содержанию.