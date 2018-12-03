В Челябинске прошел марафон красоты

В Челябинске вчера, 2 декабря, прошел «Beauty марафон» – обучающее мероприятие для стилистов Южного Урала. Именитые мастера со всей России и Европы провели мастер-классы и показали новые техники.

«Beauty марафон» проходит ежегодно и уже в третий раз собирает профессионалов своего дела. Стилисты, парикмахеры, барберы – специалисты Челябинской области съезжаются в столицу Южного Урала, чтобы научиться новым техникам и приемам парикмахерского мастерства. Многие также приходят сюда в поисках новых идей для следующего года, мотивации и просто общения с коллегами.

«Каждый год в конце ноября или начале декабря мы приглашаем именитых стилистов, которые знакомят наших участников с новыми тенденциями, новыми веяниями в прическах, стрижках, окрашивании. Таким образом участники растут как профессионалы. Кто-то приходит за новыми знаниями, кто-то приходит напитаться энергией для успешной работы, кто-то хочет пообщаться с коллегами», – рассказала организатор мероприятия, руководитель школы Роста и Практики Светлана Савицкая.

Большой зал отеля Radisson Blue был разбит на шесть секций, где мастера на небольших сценах показывали различные прически и техники их выполнения на моделях. В этом году мастер-классы вели лучшие стилисты из Краснодара, Москвы, Московской области, а также из Узбекистана.

Звездой этого года стал профессионал из Германии Алекс Васмут – трехкратный чемпион Европы с 17-летним стажем. Общение с иностранным гостем происходило через переводчика.

«Я люблю свое дело и даже не представляю себе, что мог бы заниматься чем-нибудь другим. Я провожу мастер-классы по всему миру и очень часто бываю в России, а также в Европе. Могу сказать, что участники мероприятия действительно воодушевлены и вдохновлены. Они хотят учиться новому», – отметил Алекс Васмут.

Алекс обучил участников необычной технике женской стрижки с помощью бритвы.

Участница марафона Татьяна Горячко приехала из Магнитогорска, где работает стилистом уже 25 лет и сама обучает всех желающих парикмахерскому искусству в своем учебном центре.

«Я посещала прошлый марафон и новых техник мне хватило на целый год. На протяжении всего года я отрабатывала полученные здесь навыки и обошлась без дополнительных обучений. Я так думаю, и в этом году узнаю очень много нового. А еще для меня это отличная возможность познакомиться с выступающими здесь мастерами и пригласить их в наш учебный центр. Мне очень нравится, что здесь много площадок и каждый может найти себе интересующее направление».

Также на мероприятии можно было купить профессиональные средства для волос. Например, в этом году участники могли оценить новинки в окрашивании с Лондонской выставки. Также свои товары представили партнеры из Челябинска и Москвы.