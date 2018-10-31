В Челябинске прошел первый выпускной в «Мобильной академии для старшего поколения»

Во вторник, 30 октября, в челябинской организации Общество "Знание" отметили выпускников "Мобильной академии для старшего поколения": им торжественно вручили сертификаты об окончании учебы. "Академия" - совместный образовательный проект МТС и благотворительного фонда "Почет", в рамках которого южноуральцы старше 50 лет проходят бесплатное обучение по специальной программе и учатся пользоваться гаджетами и мобильным интернетом.

За время обучения студенты освоили ряд навыков, необходимых для онлайн-серфинга. Начинали они с азов: c обзора функционала планшетов и смартфонов, настройки аккаунта Google, освоения электронной почты. Затем учились выбирать и устанавливать приложения, подключаться к мобильному интернету и общаться при помощи мессенджеров (Skype, Viber, WhatsApp) и соцсети "Одноклассники".

"Раньше у меня были совсем небольшие знания о современной технике. Я не знала, как скачать ту или иную программу, а теперь я увереннее ориентируюсь в Интернете. Понравилось, что все объясняют доступным языком. Порадовала и атмосфера в группе: мы все помогаем друг другу, когда что-то не получается", – делится впечатлениями от обучения выпускница "академии" Любовь Кутергина.

МТС разработала для проекта специальный образовательный курс "Мобильная академия" и укомплектовала учебные классы методическими материалами. Занятия проходят в группах из 10 человек, что позволяет наставникам никого не оставлять без внимания. Экзамены в "Мобильной академии" не проводятся - каждый учится общаться с новой техникой только в личных целях.

"В Челябинской области вопросам, связанным с активным долголетием, уделяется много внимания. Мы решили расширить существующие программы обучения компьютерной грамотности именно за счет "мобильной" составляющей. Желание не отставать от детей и внуков, уметь ориентироваться в онлайн-сфере – одна из самых актуальных тем для современных бабушек и дедушек. Мы рады, что "Мобильная академия" пополнила копилку социальных проектов, реализованных МТС в нашем регионе", - отметил Вячеслав Бежин, директор филиала МТС в Челябинской области.

"Сам проект в первую очередь нацелен на развитие базовых навыков, необходимых для работы в Интернете: к ним относится умение обращаться с планшетом или смартфоном. Именно эта база знаний позволит ученикам самостоятельно двигаться дальше. Можно сказать, мы учим их учиться: даем общие понятия и термины, формируем основу для дальнейшего развития", – отмечает преподаватель курсов мобильной грамотности Челябинской просветительской общественной организации Общества "Знание" Александр Исаков.

Новая группа студентов "Академии" начнет обучение уже в ноябре. В течение 2018-2019 учебного года запланировано обучение нескольких потоков старших возрастных групп.