В Челябинске прошел стрит-парад, посвященный Первомаю и международному дню джаза

Пасмурное утро, прохлада и накрапывающий дождик не напугали любителей джаза – первого мая по уже сложившейся в Челябинске традиции на главной пешеходной улице города состоялся джазовый стрит-парад. Колонну возглавил живой символ Челябинска - верблюд Григорий.

Музыкальный флеш-моб, организованный Группой компаний «МКС» и Ассоциацией Малой Энергетики, собрал более 100 любителей джаза, сообщают организаторы и выкладывают на своих страницах красочные фото.

«Люди присоединялись к колонне , танцевали, подпевали, от души аплодировали нашим музыкантам. Мы – вне политики, но мы – за хорошее настроение, креатив и за настоящую бессмертную музыку. А такую жизненную философию поддерживают – единодушно», - рассказала исполнительный директор Ассоциации Малой Энергетики Мария Неволина.

Стрит-парад посвящен не только празднику Весны и Труда, но и международному дню джаза, который отмечался накануне. Участники парад прошли по Кировке с оркестром под легендарные джазовые композиции из репертуара Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Гленна Миллера. Их исполнили музыканты единственного в мире эстрадно-джазового оркестра мелодик «Уральский мелодион» студии современного творчества «VivArt» и духового оркестра из Озерска. «Настоящий хит сегодняшнего дня – песня «Моя бабушка курит трубку» Гарика Сукачева в джазовой интерпретации», - поделилась Мария Неволина.

Все желающие могли бесплатно угоститься любимыми блюдами джазменов - безалкогольным глинтвейном и горячей паэльей - на «джазовой полевой кухне».