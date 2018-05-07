В Челябинске прошла генеральная репетиция Парада Победы

Сегодня вечером, 7 мая, в Челябинске на площади Революции состоялась генеральная репетиция торжественного построения Челябинского гарнизона в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Открыли шествие по центральной площади города кадеты-барабанщики - три взводных парадных расчета учащихся школ, за ними промаршировали четыре реконструированных взвода в военной форме и с вооружением времен Великой Отечественной. Они пронесли 48 вымпелов соединений и частей, сформированных в Челябинской области в годы Великой Отечественной войны.

По главной площади промаршировали около 2 тысяч человек, в том числе 25 парадных расчетов, рота почетного караула и два реконструированных взвода – это кинологический взвод с собаками и взвод в форме и с оружием времен Великой Отечественной войны. В механизированной части задействованы 39 единиц ретротехники времен Великой Отечественной и послевоенного периода и 16 единиц современных боевых машин.

По площади прошагали, чеканя шаг, сводные расчеты авиационного городка, колонны регионального полицейского главка, ГУФСИН региона, пограничного управления, МЧС, войсковой части 7438 в Челябинске, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты военного факультета Южно-Уральского государственного университета. В исторических костюмах прошли кинологи с собаками и лыжники.

Колонну боевых и гусеничных машин возглавили исторические «экспонаты» Челябинского тракторного завода - легендарные танки Т-34 (за рычагами был самый опытный водитель-испытатель, ветеран ЧТЗ Николай Ефимов, на башне – инженер-испытатель Александр Дмитрие) и ИС-3 (управлял Иван Рындыч, на башне - Александр Бондарь), а также артсамоход времен Великой Отечественной войны ИСУ-152 (водители-испытатели Денис Бондарь и Дмитрий Мальцев). Это единственные в регионе образцы бронетанковой техники военного периода, которые сегодня на ходу. В каждой машине работает ТПУ – танковое переговорное устройство.

Прохождение исторических машин открыли американские вездеходы «Виллис-МБ», хорошо знакомые по военным фильмам и кадрам кинохроники, и мотоциклы М-72. Именно такие мотоциклы, вооруженные пулеметами Дегтярева, входили в состав мотобатальонов Уральского добровольческого танкового корпуса. Также сегодня зрители увидели грузовик «ГАЗ-АА», 1932 года выпуска, так называемую «фронтовую подругу», которая воевала в блокадном Ленинграде и перевозила боеприпасы и продовольствие по Дороге жизни. Раритеты сменила современная армейская техника – военные вездеходы, бортовые автомобили, пушки и гаубицы.

Завершилось выступление традиционным выступлением творческих коллективов города под трогательную военную песню.

«В этом году ожидается несколько нововведений. Впервые за последние восемь лет в Челябинске руководить торжественным шествием будет генерал. Это командир 21-й смешанной авиационной дивизии, генерал-майор Владимир Корягин, - рассказал заместитель командира по воспитательной работе гвардейской авиационной базы «Шагол» Александр Шкребтий. – Также впервые в Параде примут участие представители Росгвардии. Воссозданная 90-я танковая дивизия в этом году представит две коробки курсантов и технику - танки Т-90 и ИС-52 и две машины БМ-41».

В День Победы, 9 мая, традиционно Парад начнется в полдень. Почётными участниками и зрителями торжественного построения, как и в предыдущие годы, станут ветераны. Для них подготовлены лучшие места на трибунах.

В День Победы, 9 мая, южноуральцы смогут поближе рассмотреть исторические машины Танкограда, а также другую участвующую в Параде технику. После завершения торжественного шествия вся техника останется на площади Революции.

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