В Челябинске пройдет «День открытых дверей» для желающих поступить в вузы МВД

Полицейские Челябинска расскажут выпускникам школ о структуре, подразделениях и основных задачах правоохранителей. Стражи порядка также раскроют все тайны о деятельности органов дознания и следствия, об оперативно-розыскной деятельности в сфере экономических и коррупционных преступлений и о экспертно-криминалистической службе.

В целях организации набора в образовательные учреждения МВД России восьмого декабря в 11:00 часов в управлении МВД России по городу Челябинск 65-А в «День открытых дверей» с выпускниками 2018 года и всеми, желающими связать свою деятельности со службой в органах внутренних дел, будет проведена профориентационная работа.

«Сотрудники отдела по работе с личным составом доведут до присутствующих информацию об условиях поступления в высшие учебные заведения МВД России и требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, озвучат перечень образовательных организаций МВД России», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Желающим поступить в ВУЗы МВД России предстоит пройти медицинское обследование и психологическое тестирование, сдать сложные вступительные испытания, выполнить нормативы по физической подготовке.

Поступить в ВУЗ МВД – только половина успеха. В течение первого года обучения отсеивается около 50% студентов. Нужно проявлять стойкость, выносливость и приложить максимум усилий, чтобы показывать отличные результаты в учёбе. Только тогда вы докажете, что достойны проходить службу в органах МВД.

По окончании учебы выпускникам, успешно завершившим курс обучения, выдаются государственный диплом, нагрудный знак установленного образца, присваивается специальное звание «лейтенант полиции», «лейтенант юстиции» или «лейтенант внутренней службы» (в зависимости от профиля образовательного учреждения).

Образование в вузах МВД России является бесплатным. Учащиеся ведомственных вузов находятся на полном государственном обеспечении, им предоставляется следующие социальные гарантии: жилье, питание, выплата стипендии, обмундирование и самое важное – обязательное трудоустройство по месту жительства.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (351) 267-79-31, 8 (351) 267-77-91, 8 (351) 267-77-93.