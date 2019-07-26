В Челябинске пройдет фестиваль гуманного отношения к животным
Общество
Сегодня, 14:26

Третий ежегодный фестиваль гуманного отношения к животным пройдет завтра, 27 июля, в Челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина, на главной сцене у пруда и на прилегающей территории.

В рамках фестиваля состоятся выставки беспородных собак «ГАВ-шоу» и животных с ограниченными возможностями, конкурсы костюмов, рисунков, викторины. Посетители узнают о деятельности приютов и зоозащитных организаций Челябинска и области, смогут взять себе домой пушистого друга или стать волонтером.

Владельцы собак смогут показать своего питомца ветеринару или кинологу, получить консультацию по питанию, дрессировке, купить амуницию, сделать стрижку, заказать адресник, поставить чип.

Организаторами фестиваля, как и в прошлые годы, выступают объединение приютов и волонтёров города совместно с Общественной палатой Челябинской области. Цель мероприятия – привлечь внимание горожан к проблемам безнадзорных животных, пропаганда гуманного, ответственного отношения к животным.

«В этом году мы впервые проводим фестиваль в парке Гагарина, на открытой площадке. Ждем не только гостей, которые заранее зарегистрировались, но и большой поток людей, не связанных с зоозащитой. Для этого выбрали проходимое место, где гуляют семьи с детьми. Будем рады видеть всех гостей», – рассказала организатор фестиваля, руководитель приюта для животных «Наш дом» Полина Прийменко.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь. Для всех посетителей, в том числе и четвероногих, не участвующих в конкурсах, – вход свободный.

Начало – в 10.00, окончание – в 19.00.

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