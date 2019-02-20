В Челябинске пройдет мастер-класс по Instagram

В Челябинском государственном университете пройдет мастер-класс для по продвижению в Instagram. В субботу, 23 февраля,на факультете журналистики ЧелГУ пройдет занятие проекта «Школа медиаграмотности». Участниками станут молодые специалисты Южного Урала.

«Проект направлен на повышение уровня медиаграмотности среди молодежи Челябинской области. Посредством мастер-классов и интенсивов от специалистов участники учатся не только грамотно использовать медиа в повседневной жизни, но и знакомятся с практической стороной журналистики», – отмечает руководитель Елена Шумакова.

Во время мероприятия участники узнают, как зарабатывать на Инстаграм. Спикером станет Екатерина Назарова - директор по развитию CargoGuru, ведущая микст-зоны домашних матчей «Трактора», преподаватель, а также Мисс Урала 2018.

Стать участником матер-класса может любой желающий в возрасте от 14 до 25 лет. Для этого необходимо заполнить заявку. Занятие состоится 23 февраля в 15:00 на базе факультета журналистики ЧелГУ.

Необходимо добавить, что «Школа медиаграмотности» проводится в рамках реализации проекта-победителя областного конкурса молодежных проектов учащихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования «Студенческая инициатива».

Фото: пресс-служба минобра Челябинской области