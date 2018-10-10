В Челябинске пройдет рейд ГИБДД по выявлению пешеходов-нарушителей

Пешеходы в Челябинской области нередко становятся участниками ДТП. С начала года в регионе произошло 843 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В этих авариях погибло 77 человек, 800 получили ранения. Вот только некоторые из ДТП.

16 января 2018 года на Свердловском проспекте после столкновения двух автомобилей погибла девушка-пешеход.

25 апреля в Сосновском районе 44-летний водитель, управляя автомобилем «Hyundai Elantra», совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

15 мая в Челябинске 15-го мая на улице Лобкова водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» сбил пешехода. Водитель с места ДТП скрылся. В этот же день в Магнитогорске женщина за рулем «Фиата», не выбрала безопасную скорость движения и умудрилась сбить пешехода, находившегося на газоне.

23 мая на трассе в Верхнеуральском районе (Челябинская область) 43-летний водитель «Мерседеса» сбил восьмилетнего ребенка, перебегавшего проезжую часть по пешеходному переходу. Маленький пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Четвертого июня на 59-м километре автодороги «Обход Челябинска» на территории Сосновского района водитель «Ниссана», шедшего по проезжей части в попутном направлении, сбил мужчину. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. На 121-м километре трассы Черноречье-Бреды в Карталинском районе. Водитель за рулем ВАЗ-21124 наехал также наехал на пешехода.

Девятого июля возле крупного торгового комплекса в Ленинском районе Челябинска мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора и попал под колеса автомобиля «Яндекс. Такси».

Второго сентября в Челябинске 33-летний водитель автомобиля ВАЗ 12-й модели наехал на пешехода, когда тот решил перейти дорогу в неустановленном месте. По данным очевидцев, 44-летний мужчина пешеход был пьян.

Сегодня, десятого октября, в Челябинске состоится мероприятие по профилактике ДТП с участием пешеходов. Экипажи ГИБДД будут выставлены вблизи оживленных переходов. Инспекторы проведут беседы с пешеходами - нарушителями и водителями, чтобы сократить аварийность на «зебрах».

"Наша задача привлечь внимание большего количества участников дорожного движения к проблеме дорожного травматизма. Нередко наезды на пешеходов происходят из-за грубого нарушения ими правил дорожного движения. Кроме того, они сами часто игнорируют требования личной безопасности", - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Сотрудники полиции напоминают водителям, что необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного и резкого торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков.

Пешеходам не следует забывать о собственной безопасности, переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах, используя световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.