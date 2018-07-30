В Челябинске пройдет семинар «Будущее современного ритейла»

Во все времена было известно, что торговля это не хобби, а настоящая профессия. И ей надо учиться, учится и еще раз учится. Вот для этого компания InSales в этом году запускает цикл семинаров «Будущее современного ритейла». На семинарах в столице Южного Урала слушателям помогут разобраться во всех тонкостях электронной торговли, найти все подводные камни в торговле. Также возможно будет поговорить о нюансах и новшествах в законодательстве и многом другом.

Семинар в Челябинске пройдет уже в первой декаде августа. На занятиях лекторы и слушатели обсудят следующие темы – аналитика рынка интернет-торговли за 2017 год, тренды 2108 года и как быть на шаг впереди конкурентов, как создать идеальный сайт интернет-магазина. Будут и другие темы – как увеличить продажи интернет-магазина при помощи рекламы, секреты использования контекстной рекламы региональными интернет-магазинами, инновации для магазинов, созданные в Почте России.

Южноуральских слушателей семинара как организовать качественную доставку в интернет-магазин. Как качество доставки влияет на рост продаж? Что такое онлайн-кассы и работа с ОФД. Представителям торговли расскажут о преимуществах онлайн-бухгалтерии, налоговых вычетах для предпринимателей, о 54-ФЗ и почему не стоит его бояться.

Мероприятие состоится 10 августа в отеле Radisson Blu по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 179. Начало регистрации в 10:30. Парковка автомобилей возможна на прилегающей к отелю территории. Участие в семинаре бесплатное, по предварительной регистрации на сайте. Организаторы обещают – скучно не будет.