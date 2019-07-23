В Челябинске пройдет Уральский форум по новой медиакультуре
Общество
Сегодня, 10:57

В Челябинске пройдет окружной форум по новой медиакультуре «Мед». Блогеры контент-менеджеры и журналисты со всего Урала узнают и обсудят тренды, новые течения и будущее медиасферы.

Форум о новой медиакультуре стартует 26 июля. В этом году «Мед» состоится в четвертый раз и впервые примет гостей со всех регионов Урала: Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, а также ХМАО и Ямала. Программа форума включает в себя лекции, воркшопы, тренд-сессию и встречи с известными уральскими деятелями сферы медиа. 200 участников пообщаются с экспертами на темы медиа будущего, создания личного бренда, внедрения нейросетей и роботизации.

 Спикерами выступят представители международного телеканала Russia Today, создатели интернет-изданий, преподаватели и руководители проектов Высшей школы экономики, продюсеры, маркетологи федеральных компаний, блогеры и журналисты.

Подать заявку на форум можно до 10 августа в АИС «Молодежь России». Необходимо будет создать личный кабинет на сайте (заполнить данные о себе и прикрепить фото), а после – заполнить анкету участника во вкладке «Мероприятия». Отбор пройдет по критериям опыта работы, достижениях в медиасфере, а также наличия собственных проектов.

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