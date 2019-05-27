В Челябинске прозвучали стихи легендарного комбрига Донбасса Алексея Мозгового

В региональном отделении партии «Справедливая Россия» подвели итоги творческого конкурса, приуроченного к празднику Победы. Одним из финалистов стал челябинский поэт Григорий Егоркин со стихотворением о гражданской войне на Украине.

Как уточнили в пресс-службе реготделения СР, награждение состоялось в минувшую пятницу. В общей сложности на смотр талантов было прислано более ста работ. Итоги подводили в трех номинациях: среди профессиональных поэтов, среди поэтов-любителей и среди юных художников. В номинации «Профи» первое место занял известный челябинский поэт Янис Грантс. Диплом второй степени получила Ангелина Сабитова, а третьей – поэтесса Ирина Аргутина. Рассказав о работах юных художников, руководитель аппарата отделения Виктор Вычужанин вручил сертификаты и сувениры Варе Мальцевой, Валерии Карповой и Матвею Зимину.

После торжественной церемонии участник поэтической части конкурса и бывший ополченец Донбасса Григорий Егоркин рассказал, что в мае всегда вспоминает своего погибшего в мае 2015 года однополчанина, легендарного комбрига Алексея Мозгового – конкурсное стихотворение Григория «Этот май» как раз и было написано в его честь. Примечательно, что командир бригады «Призрак» сам был очень творческой личностью, писал стихи. Его произведение «Неплохо в мае умереть» было прочитано на церемонии награждения и вызвало аплодисменты собравшихся.