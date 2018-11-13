В Челябинске растет количество автопарковок с функциями искусственного интеллекта

Компания «Интерсвязь» - лидер IT-рынка Уральского федерального округа – в ходе реализации проекта «Умный город Челябинск» и развития сервиса «Умные парковки» обеспечила еще несколько городских автопарковок функциями искусственного интеллекта.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Мария Гришанкова, реализация проекта «Умные парковки» была начата всего месяц назад. Интеллектуальная система позволяет вычислять не только количество свободных мест на парковках, но и локализовывать их в режиме реального времени с помощью бесплатного мобильного приложения «Интерсвязь». Сервис основан на технологиях компьютерного зрения и свёрточных нейронных сетях. В настоящее время в систему включены уже семь парковок южноуральской столицы. Новый сервис пользуется все большей популярностью у челябинцев. Как и любой другой продукт компании «Интерсвязь», технология «Умных парковок» легко масштабируется и модернизируется под запросы пользователей. Сейчас сервис интегрирован с виртуальным помощником Алисой компании «Яндекс». Алиса получила навык «Умные парковки», который позволяет пользователям не открывая мобильное приложение получать в голосовом формате информацию о наличии свободных мест на той или иной парковке Челябинска и проложить оптимальный маршрут движения к ней.

На этой неделе «Умная парковка» появится и у одного из самых популярных торговых комплексов северо-западного района Челябинска — «Фокуса». До конца 2018 года интеллектуальная система охватит еще 10 парковочных точек города.