В Челябинске разрабатывают план «зеленых улиц» для автомобилистов

Власти Челябинска начали разработку плана так называемых «зеленых улиц». Это должно разгрузить от пробок ключевые магистрали города в часы пик, так как городская дорожная сеть не справляется с количеством машин на дорогах.

Ключевые магистрали Челябинска вскоре перейдут на режим «зеленых улиц». За основу взят опыт ряда крупных городов России, в частности Самары.

«В часы пик в направлении основного потока, утром – в центр, вечером – наоборот, будут использоваться одна или две из встречных полос, – объяснил суть новшества начальник Комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Репринцев. – То есть появятся светофоры реверсивного движения. Пока в городе нет и одного».

Проект прорабатывает питерская компания «А+С Транспроект». Специалисты из северной столицы намерены полностью реорганизовать движение транспорта в Челябинске с учетом ширины улиц, количества полос, автомобильного трафика на отдельных участках и так далее. Главная задача – максимально эффективно использовать уже существующие пространства.

Если этого не сделать, то при дальнейшем увеличении количества машин, Челябинск придет к транспортному коллапсу, подобно московскому. Продолжительность нахождения в пробках может вырасти до десятков минут, а то и часа. Городские улицы уже не справляются с существующим числом машин. Большинство из них строилось из расчета 250 автомобилей на 1000 человек, однако этот показатель составляет уже 400 на одну тысячу.

«Плюсом необходимо предусматривать для автомобилей прямые улицы без светофоров там, где это возможно. Однако серьезно стоит вопрос с пешеходной частью. Что касается центра, здесь широкие улицы, не ограниченные заборами, уместны и допустимы. Но необходимо ввести ограничение в скорости до 40 километров в час. Это будет дисциплинировать водителей, а пешеходы почувствуют себя безопасно», – отметил Репринцев.

Зарубежные дорожные проектировщики, которые сейчас работают в Челябинске в связи с подготовкой к саммитам ШОС и БРОИКС, предлагают использовать в центре города только наземные переходы. Однако этим недовольны автомобилисты, которым придется через каждые 100-200 метров останавливаться на светофоре.

«Надо сделать как в Москве, – предлагает начальник комитета. – Люди приезжают до какой-то части города, оставляют машину и пересаживаются в общественный транспорт. А въезд в центр города сделать платным».

Впрочем, по словам чиновника, работы в этом направлении еще очень много. Но к 2020 году проект уже должен появиться, и даже частично реализован.