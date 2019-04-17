В Челябинске школы, садики и больницы завтра останутся без тепла

В Челябинске завтра, 18 апреля, АО «УСТЭК-Челябинск» проведет второй этап испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Работы будут проводиться с шести утра до восьми вечера, в соответствии со сводным планом ремонтов, утвержденным городской администрации.

Завтра тепловики будут испытывать магистральные и распределительные тепловые сети в контуре теплоснабжения челябинской ТЭЦ-4 - в Калининском и Центральном районах.

На период испытаний у потребителей будет отключено горячее водоснабжение. Также будет отключено теплоснабжение школ, детских дошкольных учреждений и учреждений здравоохранения.

В следующий вторник, 23-го апреля, будут испытаны тепловые сети в контуре теплоснабжения челябинской ТЭЦ-2 (это Тракторозаводский, Калининский, Ленинский и Центральный районы).

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, испытания на максимальную температуру теплоносителя являются обязательными. Данный вид испытаний позволяет оценить способность сетей и теплопотребляющих установок нести необходимые нагрузки при максимальной температуре теплоносителя, проверить работу компенсирующих устройств, определить ненадежные участки теплопроводов.

В случае неисправности внутридомовых теплообменников в кранах возможно появление горячей воды сверхнормативной температуры – в таких случаях нужно включать холодную воду и постепенно добавлять горячую.

При обнаружении признаков повреждений трубопроводов или теплофикационного оборудования просьба сообщить об этом в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефонам: 246-72-72, 246-72-73 или в колл-центр: 246-40-00. О повреждениях внутридомовых систем теплопотребления следует информировать управляющую компанию.