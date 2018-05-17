В Челябинске соберется православная молодёжь УрФО

В Челябинске с 18 по 20 мая пройдет Первый съезд православной молодёжи Уральского федерального округа. Мероприятие состоится по благословению митрополита Челябинского и Миасского Никодима.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинской епархии, в пятницу, 18 мая, в гостинице «Виктория» состоится открытие съезда. В рамках мероприятия пройдут лекции, практические занятия и многое другое. Юноши и девушки получат полезные навыки командообразования, подготовят и защитят проекты в области молодежного служения. Запланирована встреча делегатов съезда с Героем Советского Союза иноком Киприаном (Бурковым).

Делегаты посетят Божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в воскресенье, 20 мая. Совершит ее Высокопреосвященнейший Никодим, митрополит Челябинский и Миасский. После богослужения участники съезда примут участие в общегородском Крестном ходе.

Принять участие в съезде смогут желающие в возрасте от 17 до 30 лет. На вопросы, касающиеся съезда, может ответить координатор Православного молодежного движения Южного Урала Наталья Сергеевна Соловьянова по телефону +7(351)750-11-77 или +7-922-750-11-77. Группа мероприятия Вконтакте.