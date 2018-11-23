В Челябинске состоится благотворительный забег собак в память о верном Хатико

В лесопарковой зоне Челябинска в воскресенье, 25 ноября, впервые на Южном Урале состоится благотворительный забег «HelpRun:Хатико» в память о местном Хатико.

Памятник псу по имени Беляш установили на челябинской Кировке в начале ноября. Верный пес несколько лет ждал на остановке своего хозяина, который погиб в автоаварии.

Как отмечают организаторы благотворительного забега, участие в нем будет небесплатным. Взнос за то, чтобы пробежать дистанцию вместе со своим питомцем, - чисто символический: 300 рублей. Все деньги, собранные на мероприятии, отправят в приют для бездомных собак «Хатико».

Участникам челябинского забега предстоит преодолеть две несложных дистанции в пять и десять километров. Впервые здесь будет также проведен уникальный забег на один километр, участие в котором хозяева смогут принять вместе со своими питомцами. Бежать можно с собакой любой породы.

Необычное спортивное мероприятие состоится 25 ноября по адресу: улица Лесопарковая, 2-А. Начало регистрации участников в девять часов. Тожественное открытие - в десять часов. Первый забег состоится в 11 утра. Все участники будут обеспечены красивым стартовым номером и награждены памятной медалью.