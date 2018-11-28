В Челябинске состоится кастинг в «Школу экстрасенсов» на ТНТ

В Челябинске 15 и 16 декабря состоится кастинг в первую телевизионную «Школу экстрасенсов» на телеканале ТНТ.

Это уникальный проект от создателей «Битвы экстрасенсов», который в очередной раз перевернет представления о человеческих возможностях и приоткроет завесу тайны эзотерических процессов. Попасть в «Школу экстрасенсов» могут жители Челябинска. Главное – иметь необычные способности, ведь без них стать учеником школы невозможно!

Наставниками «Школы» станут двое сильнейших победителей «Битвы» - загадочный мистик Свами Даши и аланский провидец Константин Гецати.

«Оба наших наставника сразу предупредили, что попасть к ним на обучение человеку совсем без способностей нельзя. Мы ждём всех, кто когда-либо замечал в себе хоть что-то странное. Например, видел сны, которые сбывались. Или помогал найти пропажи. А может даже был напуган появлением сущностей из потустороннего мира. После довольно несложных проверок и тестов мы пригласим самых способных претендентов в Москву. И уже здесь Свами Даши и Константин Гецати лично выберут воспитанников», – рассказала креативный продюсер проекта Анна Девицкая.

«Школе Экстрасенсов» нужны те, кто мечтает развить свой дар или научиться управлять неконтролируемой силой, верит в свою уникальность, готов продемонстрировать свои сверхспособности на глазах у миллионов, давно ждет встречи с самыми знаменитыми экстрасенсами страны, уверен, что может изменить весь мир, а главное - свою собственную жизнь.

Свои заявки на участие в кастинге можно оставить на сайте.

Проект выйдет в эфир ТНТ в 2019 году.