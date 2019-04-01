В Челябинске состоится предкастинг в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

Предкастинг шестого сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, который дает шанс прославиться лучшим танцовщикам в самых разных направлениях, пройдет в Челябинске 6 апреля.

Шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ – не просто телевизионный конкурс. За пять лет существования проект научил россиян разбираться в танцевальных стилях, убедил, что современный танец – это настоящее искусство, доказал, что танцы могут быть смыслом жизни. Участников в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ отбирают лучшие хореографы страны, которые работают в шоу-бизнесе и театральной сфере, а наставниками в разных сезонах были Егор Дружинин, Татьяна Денисова и Мигель. В новые выпуски регулярно приходят участники предыдущих сезонов в качестве хореографов и партнеров по сцене.

«ТНТ – это канал возможностей, а «ТАНЦЫ» – история про талант, самореализацию и исполнение мечты. Об успешности проекта лучше всего говорят факты: телевизионные рейтинги, количество и география участников, зарождение широкого интереса к танцевальной культуре в России и за её пределами. Перед запуском каждого сезона мы бросаем себе амбициозный вызов – сделать новый сезон ещё лучше и качественнее, чем предыдущие», – отметил продюсер шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Вячеслав Дусмухаметов.

Хочешь попасть в эфир телеканала? Мечтаешь учиться у лучших хореографов? Заполняй анкету и приходи на предкастинг!

Информацию о предкастинге в Челябинске можно получить по телефону: +7(951) 771-02-71 и на сайте.