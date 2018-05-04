В Челябинске состоится Второй Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль

В субботу, 5 мая 2018 года, в Челябинске состоится второй спортивно-патриотический Георгиевский фестиваль. Его целью является развитие детско-юношеского спорта, а также патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Фестиваль назван Георгиевским в честь святого воина – Георгия Победоносца. Его проведение приурочено ко дню памяти угодника Христова, который отмечается 6 мая. Об этом сообщили в информационно-издательском отделе Челябинской епархии.

В программе – соревнования по кроссфиту, гиревому спорту, воркауту, народному жиму, армрестлингу, многоборью ГТО.

На фестивале для всех желающих любых возрастов будут представлены многочисленные интерактивные площадки, спортивные аттракционы, мастер-классы, аквагрим.

Победители соревнований будут награждены медалями и ценными призами. Для всех участников фестиваля предусмотрен розыгрыш.

Фестиваль состоится в Легкоатлетическом манеже УралГУФКа, начало - в 12:00, начало общей регистрации в 11:00.

Планируется, что в церемонии открытия примет участие митрополит Челябинский и Миасский Никодим.