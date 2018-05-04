В Челябинске состоится Второй Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль
В субботу, 5 мая 2018 года, в Челябинске состоится II спортивно-патриотический Георгиевский фестиваль.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в информационно-издательском отделе Челябинской епархии, фестиваль назван Георгиевским в честь святого воина – Георгия Победоносца. Его проведение приурочено к дню памяти замечательного угодника Христова, который отмечается 6 мая.
В церемонии открытия примет участие митрополит Челябинский и Миасский Никодим.
В программе фестиваля соревнования по кроссфиту, гиревому спорту, воркауту, народному жиму, армрестлингу, многоборью ГТО.
Для всех желающих любых возрастов будут представлены многочисленные интерактивные площадки, спортивные аттракционы, мастер-классы, аквагрим. Победители соревнований будут награждены медалями и ценными призами. Для всех участников фестиваля предусмотрен розыгрыш (продукция ведущих компаний региона).