В Челябинске состоялась премьера фильма «Проклятие плачущей»

Вчера, 18 апреля, в челябинском КРК «Мегаполис» прошел премьерный показ триллера «Проклятие плачущей» режиссера Майкла Чавеса. Картина стала частью киновселенной «Заклятия» – она основана на серии мексиканских легенд о Ла Йороне, или Плакальщице.

Сюжетная канва ленты основана на противостоянии обычной семьи и зловещего призрака из древних преданий – Ла Йороной. Фильм уверенно держится в жанре хоррора: успешно следует канонам и переосмысляет известные приемы на новый лад. Неторопливое повествование идет для него только в плюс: глубже погружает в действие и дает сполна проникнуться тревогой и страхом. Органично подобрана и музыка – она не раз заставит вздрогнуть не в одной сцене с опасным демоном.

Фильм стремится к наглядности и реалистичности изложения: в нем нет места лишним спецэффектам – верх в нем берет продуманный сюжет и достойная игра актеров. Картина снята в тщательно проработанной классической манере: напряжение растет с самого начала и не дает расслабиться вплоть до финала. Удачно подобраны ракурсы и места съемок – мрачные пейзажи настраивают на нужный лад и создают характерную «ужастикам» атмосферу. Картина уверенно держит планку своих предшественников: образы героев смотрятся убедительно, а сюжет не допускает провисаний и сюжетных дыр. Уместно смотрятся и отсылки к предыдущим фильмам серии – «Заклятию» и «Проклятию Аннабель».

В широкий прокат фильм вышел 18 апреля.