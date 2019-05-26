В Челябинске состоялся крестный ход

В Челябинске прошел крестный ход, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Молитвенное шествие состоялось 26 мая после воскресной литургии, которую митрополит Челябинский и Миасский Григорий в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

В крестном ходе приняли участие более трех тысяч человек: священники, прихожане челябинских храмов, сестры милосердия, представители различных общественных объединений, казаки. Верующие вышли из Свято-Симеоновского храма на Свердловский проспект. Шли с хоругвями и молитвой на устах, а радостный колокольный звон, который лился с передвижной звонницы, создавал атмосферу праздника. Гимназисты православной гимназии несли плакаты с крупными красиво выполненными изображениями букв кириллической азбуки.

Конечной точкой молитвенного шествия стало Алое поле. На площади перед храмом святого Александра Невского был совершён праздничный молебен.

День славянской письменности и культуры – один из немногих государственных праздников, дата которого была определена с опорой на церковный календарь. Его празднуют не только в России, но и в Болгарии, Македонии и других славянских странах, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.