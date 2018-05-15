В Челябинске состоялся первый выпуск Уральской школы машинного обучения

Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области компания «Интерсвязь» совместно с Институтом информационных технологий Челябинского государственного университета и Napoleon IT провела Уральскую школу машинного обучения.

Напомним, основной целью создания Уральской школы машинного обучения стала подготовка будущих специалистов, которые могли бы применять полученные знания и компетенции максимально эффективно для развития IT-отрасли Челябинской области и России в целом. Это уникальное событие для Челябинска, ведь, несмотря на востребованность этого рода деятельности, подобные обучения пока не приобрели статуса полноценной вузовской специализации.

После прохождения предварительных испытаний в Школу было зачислено 20 человек из 140 желающих студентов и выпускников математических и IT-направлений. Интенсивный трёхмесячный курс по машинному обучению и анализу данных проходил под руководством опытных преподавателей Института информационных технологий и практикующих экспертов из исследовательских отделов компаний «Интерсвязь» и Napoleon IT.

Курс был основан на материалах и опыте крупнейшего российского сообщества по машинному обучению — OpenDataScience — и ориентирован на качественную теоретическую и практическую подготовку, включая участие в соревнованиях по машинному обучению, реализацию индивидуальных проектов и тьюториалов. «Традиционные «скучные» лекции-монологи с обсуждением теории, оторванной от практики, были заменены групповыми разборами заданий и обсуждениями реальных кейсов из опыта экспертов. Это позволило в относительно короткий срок заложить качественный фундамент начинающим специалистам в области анализа данных, получить первый опыт решения задач на реальных примерах», — подчёркивают в компании «Интерсвязь».

В конце апреля 10 лучших выпускников по итогам первого набора школы были приглашены на оплачиваемую стажировку в компании-партнёры. Так, в настоящий момент в компании «Интерсвязь» на двухмесячный испытательный срок приняты шесть перспективных специалистов, а один человек уже зачислен в штат.

Добавим, что в сентябре 2018 года планируется второй набор на школу для начинающих Data Scientits'ов, а также запуск продвинутого курса по нейронным сетям и глубокому обучению для слушателей, уже имеющих знания и опыт в сфере машинного обучения.