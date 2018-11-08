В Челябинске состоялся прием семей полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей

В канун Дня сотрудника органов внутренних дел в правительстве Челябинской области состоялся торжественный прием членов семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей

Сегодня, восьмого ноября, в резиденцию губернатора Челябинской области пришли семьи сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. На торжественном приеме присутствовали 55 человек – родители, жены и дети тех, кто не вернулся со службы.

У Натальи Печеневской из Златоуста в 2000-ом году в Аргуне при вооруженном нападении на отделении полиции погиб супруг. Он был сотрудником патрульно-постовой службы.

«Как бы трудно и тяжело не было, самое главное – это мир и благополучие в семье», - отметила жена погибшего полицейского Наталья Печеневская.

Вера Шаврина не дождалась из Чечни сына. Он также погиб в 2000-ом году.

«Это прекрасно, что нас приглашают, что нас помнят и не забывают», - отметила Вера Шаврина.

От имени губернатора Челябинской области к семьям погибших обратился министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов.

«Мы встречаемся, чтобы еще раз вспомнить о подвиге ваших родных, сказать слова признательности, разделить с вами боль утраты, которая с годами притупляется, но никуда не уходит. Наши правоохранители по-прежнему несут людские потери в мирное время. Особое почтение к вам, уважаемые женщины. Вы в полной мере приняли на себя груз ответственности за детей. Долг государства не только помнить о подвиге, но и помогать вам по жизни, что мы, на своем региональном уровне делаем постоянно», - отметил Олег Климов.

«Сотрудники полиции ежедневно выходят на службу, обеспечивая правопорядок на улицах, предотвращая и раскрывая преступления, защищая и охраняя покой граждан. Они находятся на переднем крае борьбы с преступностью, подвергая свои жизни ежедневному огромному риску. Сегодня день памяти тех, кто честно и мужественно выполнил свой служебный долг и сделал это ценой своей жизни, - сказал начальник регионального полицейского главка Андрей Сергеев.

Сегодня в списках погибших 130 человек полицейских. В их честь в регионе называют улицы и школы, устанавливают памятники и мемориальные доски. Кстати, губернатор Борис Дубровский одобрил инициативу об установке мемориальных плит с именами воинов, погибших при выполнении интернационального долга за пределами страны и боевых операций в Северо-Кавказском регионе. Открытие мемориала запланировано в День Героев Отечества 9 декабря на Аллее Славы возле монумента «Доблестным сынам Отечества».

А сегодня после губернаторского приема родственники, руководители силовых структур и ветераны возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка».