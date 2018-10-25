В Челябинске специалисты протезно-ортопедического центра изготовили пациенту единственный в России кибер-протез

В Челябинске специалисты протезно-ортопедического центра совершили чудо – изготовили протез правой руки для 24-летнего жителя Магнитогорска Ильи Шахова. Парень потерял руку во время несчастного случая на производстве.

Три года назад рабочий ММК во время рабочего процесса потерял правую руку. Конечность зажало между двумя дисками и оторвало по локоть. Парню была обеспечена пожизненная инвалидность и, как правило, разочарование в радостях бытия. Но Илья не сдался и продолжал радоваться своей обычной жизни.

Рука зажила, и парнишка стал подумывать уже о протезе. В медицинской клинике ему сделали обычный протез. Это было подобие руки, никаких функций он не выполнял и был обыкновенным придатком руки. Тогда магнитогорец обратился за помощью в фонд социального страхования Челябинской области.

Вопросы решались быстро. Вскоре протезно-ортопедический центр Челябинска выиграл тендер на изготовление протеза кибер-руки и дело пошло. Целый год специалисты центра работали над тем, чтобы сделать Илье не просто руку, а руку-робот. Чтобы она выполняла как можно больше жизненно необходимых функций.

«Сегодня я впервые испытал свой новый протез, ощущения счастья переполняют меня, - рассказывает 24-летний Илья Шахов. – Благодаря своему протезу я смогу писать, работать за компьютером, носить портфель и даже ездить за рулем автомобиля. Водительского удостоверения у меня пока нет, но я планирую пойти учиться на права. Сегодня у меня появился смысл в жизни».

Сотрудники протезно-ортопедического центра закачали в телефон Ильи все необходимые программы, с помощью которых парень сможет управлять своей новой рукой. Илья признается, что часть действий он выполняет за счет своих мышц.

«Благо, что я не упал духом после травмы, мышцы мои не атрофировались и готовы полноценно функционировать, - продолжает Илья Шахов. – Руку в движение я привожу не силой мысли, а силой мышц».

Кстати, в центре протезирования раскрыли тайну – протез такого рода пока единственный в России. В дальнейшем сотрудники центра будут дорабатывать эту разработку и протез, действительно станет, как живая рука. Уникальный бионический кибер-протез – новейшая мировая разработка. Сейчас он позволит хозяину совершать десятки манипуляций, необходимых в быту - пить из кружки, брать любые предметы, носить сумку.

Стоимость данного кибер-протеза два миллиона 600 тысяч. В соответствии с российским законодательством, все необходимые расходы по изготовлению бионического протеза взяли на себя федеральный и областной бюджеты. Илья Шахов не заплатил за новую руку ни копейки.

Кстати, все эти три года Илья продолжал работать и учиться. Недавно он получил диплом об окончании ВУЗа и был принят на работу в ММК в качестве инженера. Родное предприятие не бросило парня и всячески помогает ему справляться со своей бедой.

А недавно у Ильи Шахова родился ребенок. Парень очень рад, что теперь сможет взять дочку на руки и вечерами после работы будет с ней играть. Своей новой рукой Илья может поднимать до 40 килограммов груза. Больше нельзя, так как пойдет большая нагрузка на уникальное изделие.

«Мне этого достаточно, - улыбается Илья. – Сейчас у меня необычные ощущения, но я рад – у меня появился такой замечательный протез».