В Челябинске стартовал областной конкурс «Ученик года»

В Челябинске состоялось торжественное открытие конкурса «Ученик года». За звание лучшего будут бороться 49 школьников из всех городов и районов региона. Им предстоит пройти десять испытаний. В жесткой конкуренции выиграет сильнейший

Сегодня, 18 марта, губернатор Борис Дубровский посетил церемонию открытия областного конкурса «Ученик года – 2019». В этом году его финалистами стали 49 школьников. Победитель представит Челябинскую область на межрегиональном конкурсе «Ученик года», который пройдет в Ульяновске.

«То, что вы стали участниками и вышли в финал областного конкурса «Ученик года – 2019» – важный результат, которым вы можете гордиться. Вы представляете сейчас родной город или район, за вас будут болеть – это большая ответственность. По итогам конкурса, мы выберем лучшего ученика, который будет представлять всю Челябинскую область. Наш регион достоин того, чтобы звучать на уровне всей страны как передовой. Это тот регион, где вам жить, где вы сможете реализовать любые свои начинания», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский, обращаясь к участникам конкурса.

В программу конкурса включено 10 испытаний: творческая презентация «Один день из моей жизни», домашнее задание «Лэпбук «Интересно о профессиях», конкурсное испытание «Я – лидер», краеведческий конкурс «Широка страна моя родная», мастер-класс «Лайфхаки школьной жизни», конкурсное испытание «Открытая дискуссия», конкурс инфографики «Формула счастливой молодежи», конкурсное испытание «Интеллектуальный поединок» и конкурс портфолио. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Оценивать конкурсантов будут более 20 экспертов – выдающиеся учителя, представители вузов, общественных организаций, медийные лица Челябинской области. Участники встретятся с финалистом конкурса «Лидеры России» Виктором Гневашевым, поработают с экспертами по вопросам написания проектов и получения поддержки на реализацию своих идей.