В Челябинске стартовала акция в поддержку детей с особенностями развития

В Челябинске фонд помощи детям «Обнаженные сердца» совместно с известным брендом детского питания запустили масштабную социально ориентированную кампанию #ПравоНаСчастье, которая призвана укрепить начатую фондом работу по поддержке семей с детьми c особенности развития.

Эта кампания позволит семьям получить доступ к общению со специалистами, а также к огромной библиотеке информации об особенностях развития детей.

Как отмечают организаторы, в 2019 году планируется обучить 60 специалистов, которые смогут помочь 360-ти детям с расстройствами аутического спектра и 720-ти членам их семей.

Платформа «Обнаженные сердца_online» станет первой русскоязычной платформой с научно обоснованной информацией об эффективных подходах к обучению и реабилитации детей с нарушениями развития. Тысячи родителей и специалистов смогут оперативно получать знания. А в центре раннего вмешательства фонда «Обнаженные сердца» родители и дети смогут получить бесплатную помощь и поддержку. Центр также станет базой для подготовки специалистов в области детского развития.