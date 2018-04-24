В Челябинске стартовали «Чистые игры». Убрать берег Шершней и лес пришли более сотни горожан.

Большой субботник на городском пляже на Шершнях состоялся при поддержке министерства экологии Челябинской области и региональной Общественной палаты. Убрать берег озера и лес пришли более сотни челябинцев. В экологическом мероприятии приняли участие команды студентов, представителей власти, общественников и просто неравнодушных горожан.

Чистый марафон» — это командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые проводятся по методике федерального проекта «Чистые игры». Команды взрослых и детей приходят на старт, где получают мешки и перчатки, карты местности и правила игры. За ограниченное время нужно найти и доставить на «склады» как можно больше мусора. По итогам игры победители получили дипломы и призы. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии региона.

«Такие экоквесты это не просто обычная уборка территории. Это субботник в игровой форме, который превратился в настоящий праздник для горожан. Главная цель этого проекта – экологическое просвещение населения и обучение навыкам обращения с отходами. Ведь основным принципом этих игр был раздельный сбор мусора, его сортировка по компонентам. Очень радует, что это мероприятие привлекло много молодежи», - говорит исполняющая

обязанности министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

В 2017 году «Чистые игры» уже проводились в Челябинске. Тогда на нескольких экоквестах собрали 470 мешков мусора, очистили территорию на Шершнях, Миассе, Первом озере, Голубом карьере, Смолино.

Следующий этап «Чистых игр» этой весной пройдет 13 мая в Центральном и Ленинском районах Челябинска.