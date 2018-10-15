В Челябинске стартует декада «Белой трости»

Челябинская специализированная библиотека для слепых и слабовидящих присоединится к международной акции «День белой трости», которая проходит ежегодно 15 октября.

В общей сложности сотрудники библиотеки проведут 13 различных мероприятий, среди которых концерты, спектакли, мастер-классы, творческие встречи, конкурсы и проч. Акция направлена на привлечение внимания широкой общественности к проблемам людей с нарушениями зрения.

Открытие декады состоится 15 октября и пройдет под лозунгом «Не жалейте доброты своей». Заглавное мероприятие призвано напомнить читателям, партнёрам, друзьям библиотеки о появлении Дня Белой трости и его значении в обществе. Это не праздник, а своеобразный символ того, что вокруг нас есть люди, возможности которых в силу состояния здоровья ограничены, и трудности, которые они испытывают эти люди,  это не только их персональные проблемы, это проблемы общества.

Программу открытия составят творческие номера учеников коррекционной школы для детей с нарушениями зрения № 127, выступления участников международных фестивалей и конкурсов, приветственные слова друзей библиотеки и партнёров из фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Завершится Декада Белой трости 26 октября. На сцене Челябинского областного реабилитационного культурно-спортивного центра Всероссийского общества слепых состоится большой концерт. На закрытии пройдёт награждение победителей IV областного фестиваля корпоративной прессы «Серебряные нити» и отчёт-презентация о прошедшей Декаде.