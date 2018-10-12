В Челябинске стартует первый сезон «Лиги Танца»

В Челябинске завтра, 13 октября, стартует первый сезон «Лиги Танца». Лучшие танцевальные коллективы Южного Урала (19 команд) выступят на сцене ЧелГУ.

Это совершенно новый для региона проект, рассказал режиссер-постановщик, директор центра творчества Челябинского государственного университета Артем Давыдов. По его словам, в течение сезона на одной сцене встретятся коллективы абсолютно разных танцевальных направлений (хип-хоп, вог, контемп, эстрадный, бальный, народный, классический танец).

«Фишка» в том, что коллективам предстоит подготовить номера и выполнить задания никак не связанного с их профилем направления.

Проект включает три этапа: фестиваль, полуфинал и финал. После каждого этапа будут выбывать команды, набравшие наименьшее количество баллов. По итогам первого дня в полуфинал пройдут только 13 команд.

Сезон откроется визитной карточкой участников – танцевальным номером коллектива в профессиональном направлении.

Оценивать мастерство талантливых танцоров будут известные хореографы региона.

Начало праздника – в 15 часов. Вход свободный.