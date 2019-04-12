В Челябинске стартует профилактическое мероприятие «Ваш участковый»

Дойдут до каждого: на территории города Челябинска начнется проведение профилактического мероприятия «Ваш участковый». Уполномоченные полиции встретятся с горожанами, представителями организаций и предприятий, проверят владельцев оружия, иностранных граждан и лиц, состоящих на профилактическом учете.

Стартует мероприятие «Ваш участковый» 15 апреля 2019 года и продлится до 15 мая текущего года.

«Целью мероприятия является доведение информации до населения о работе, проводимой участковыми уполномоченными полиции на вверенных административных участках. Кроме того, участковые уполномоченные распространят среди граждан профилактические памятки, визитки со своими контактами; разместят на информационных стендах в жилом секторе памятки с адресами и телефонами сотрудников подразделений отделов участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних, в обслуживании которых находятся данные административные участки», - сообщил временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции УМВД России по городу Челябинску (по охране общественного порядка) Сергей Абдувалеев.

Участковые уполномоченные полиции проведут отчеты перед населением, в ходе которых с участием представителей органов местного самоуправления, жилищных управляющих компаний, общественных объединений правоохранительной направленности будут рассмотрены актуальные вопросы в сфере охраны общественного порядка.

Кроме того, за время проведения мероприятия участковые уполномоченные полиции встретятся с представителями организаций и предприятий, проверят владельцев оружия, иностранных граждан и лиц, состоящих на профилактическом учете органов внутренних дел.

Напоминаем, что в городе Челябинске участковые уполномоченные полиции осуществляют прием на участковых пунктах по понедельникам и средам с 18 до 20 часов, а также в субботу с 12 до 14 часов.