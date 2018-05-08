В Челябинске стартует уникальный проект «Зеленый двор»

В Челябинске стартует уникальный проект благоустройства «Зеленый двор». Принять участие в нем могут как предприятия города, так и неравнодушные жители.

«Мы очень рассчитываем на поддержку горожан и районных депутатов. Уверен, все неравнодушные жители примут активное участие в озеленении Челябинска. Кроме того, некоторые предприятия уже заявили о своем желании помочь. Надеюсь, их примеру последуют и другие представители бизнеса и промышленности нашего города», - отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в областной экологической приемной, акция проводится челябинской администрацией совместно с благотворительным экологическим фондом «Моя планета» и движением «Соцгород». Зеленые насаждения будут высаживать во дворах и на придомовых территориях.

«Сегодня жители Челябинска проявляют огромное внимание к вопросам озеленения, и этот проект будет для них реальным вкладом в экологическое благополучие мегаполиса. Принять участие в нем сможет каждый житель города. Сейчас уже ведется прием заявок и распределение компенсационных посадок, которые можно будет организовать во дворах после согласования с управляющими компаниями. Кроме того, планируется раздача семян и рассады, чтобы челябинцы смогли организовать во дворах цветники и клумбы», - рассказал член экологического совета при губернаторе Челябинской области, директор фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

Проект будет реализован на территории всех семи внутригородских районов. В настоящий момент КТОСы формируют и передают заявки в экологический фонд «Моя планета», составляются графики высадки зеленых насаждений.

В этом году по плану будет осуществляться высадка крупных саженцев. Подбор видов кустарников и деревьев, а также их размер осуществляют специалисты в области озеленения и ботаники.