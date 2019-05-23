В Челябинске святых Кирилла и Мефодия будут вспоминать несколько дней

Челябинск начинает празднование Дня славянской письменности и культуры. По случаю знаменательной даты в столице Южного Урала пройдет XIII городской уличный фестиваль-концерт «Глаголь Добро».

Одним из главных мест проведения праздника станет пешеходная часть улицы Кирова - здесь завтра, 24-го мая, для гостей праздника состоится концерт «Русь Великая». Планируются также выставки, презентации, мастер-классы, интерактивные игры, викторины и квесты.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в программе концерта - творческие номера лучших музыкальных и танцевальных коллективов Челябинска. Со сцены прозвучат строки великих русских классиков, народные напевы в современной обработке, а также произведения русского фольклора. Концерт дополнит показ этнической одежды и литературное дефиле.

Множество мероприятий для челябинцев подготовили и библиотеки города. Центральная библиотека имени Пушкина проведет уникальные книжные выставки, а в экспозицию под открытым небом войдут редкие издания из фондов Пушкинки. Центральная детская библиотека имени Горького приглашает детей и взрослых поиграть в традиционные игры. Здесь же откроются выставки народных промыслов, где можно будет не только увидеть, но и приобрести изделия челябинских мастеров.

Праздничные мероприятия продолжатся 26-го мая, когда в Свято-Симеоновском кафедральном соборе состоится торжественное богослужение, а затем Крестных ход до храма Александра Невского.